Arlington - Mit den Händen in die Hüften gestemmt und glasigem Blick schien Cristiano Ronaldo das Spielfeld gar nicht verlassen zu wollen. Geknickt verabschiedete er sich nach dem späten WM-Aus gegen Spanien von den portugiesischen Fans. Der Europameister bescherte dem 41-jährigen Stürmerstar einen bitteren Abschied und untermauerte zugleich seine eigenen Titelansprüche. Dank des Treffers von Joker Mikel Merino in der ersten Minute der Nachspielzeit zog Spanien durch einen 1:0 (0:0)-Erfolg erstmals seit dem Titelgewinn 2010 wieder in ein WM-Viertelfinale ein.