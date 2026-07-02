Miami - Vor anderthalb Jahren spielte er noch in Deutschland in der 3. Liga. Jetzt trifft der Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral mit dem Außenseiter Kap Verde bei der Fußball-WM auf Weltmeister Argentinien (Samstag, 0.00 Uhr MESZ/Magenta TV). In einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" klagt der 23-Jährige auch den weiter grassierenden Rassismus im Fußball an. Etwa, wenn Spieler aus Deutschland oder den Niederlanden nach dem Ausscheiden ihrer Teams in den sozialen Netzwerken angefeindet würden.