Miami - Eines lebt Portugals Trainer bei dieser Fußball-WM in jedem Spiel vor: Cristiano Ronaldo wird nicht ausgewechselt - wenn überhaupt im Ausnahmefall. Geradezu ehrfürchtig spricht Roberto Martínez über seinen bekanntesten Spieler. So weit wie sein Kollege und nächster Gegner aus Kolumbien würde er aber wahrscheinlich trotzdem nicht gehen. Denn der Argentinier Nestor Lorenzo sagte schon vor dem Turnier über seinen großen Star Luis Díaz vom FC Bayern München: "Ich würde sterben, wenn sich "Lucho", Daniel Muñoz, Johan Mojica oder irgendein anderer Spieler verletzen würde."