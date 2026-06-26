Cristiano Ronaldo wäre so etwas nie passiert. Und weil das so ist, hat sich in dieser Woche auch noch einmal der frühere Weltfußballer Luís Figo in die ewige Debatte eingeschaltet und "CR7" gegen jede Kritik verteidigt: "Es ist klar, dass einige Spieler Cristiano Ronaldo offensichtlich nicht im Team haben wollen", sagte er. "Vielleicht denken sie, dass er sie bremst. Aber sie vergessen alles, was er für dieses Land getan hat. Über Jahre hat er Portugal auf seinen Schultern getragen. Cristiano ist Portugal schlechthin!"