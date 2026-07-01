Arlington - Mit dem Wikinger-Helm aus Plastik sah Erling Haaland aus wie das Feierbiest schlechthin, doch Norwegens sonst so wilder Sturmriese genoss den historischen Moment erstaunlich still. Die Hände in die Hüften gestemmt und immer wieder kopfschüttelnd beobachtete er das spektakuläre Treiben um ihn herum: Mitspieler hüpften wie kleine Kinder, Torschütze Antonio Nusa vergoss Freudentränen, Fans lagen sich in den Armen - und natürlich wurde mit Martin Ödegaard als Taktgeber an der Pauke auch noch gemeinsam gerudert.