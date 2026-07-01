Atlanta - Der nach dem deutschen WM-Aus als Nachfolger von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehandelte Jürgen Klopp will den Fokus auf das weitere Turnier richten. "Man hätte sagen können, jetzt sind wir raus und jetzt macht es gar keinen Spaß mehr. So ist es nicht. Davon muss man sich jetzt ein bisschen frei machen. Da muss man jetzt einfach sagen: gut, da muss man sich irgendwann anders drum kümmern", sagte Klopp vor dem Sechzehntelfinale zwischen England und der DR Kongo bei MagentaTV.
Fußball-WM "Irgendwann anders drum kümmern": Klopp hakt WM-Aus ab
dpa 01.07.2026 - 17:46 Uhr