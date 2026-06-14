Fußball-WM im U-Bahnhof Sechs Berliner U-Bahnhöfe sind in "Toooooooor"-Laune

Die vorübergehenden neuen Namen sind seit der Nacht zum Sonntag pünktlich zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Die BVG will die Fans damit beim Jubeln kräftig unterstützen: "Mit unseren "Toooooooor"-Bahnhöfen wollen wir die gemeinsame Freude an der WM direkt in den Alltag unserer Fahrgäste bringen und der Stadt ein Lächeln schenken", sagte Marketingleiterin Ineke Paulsen laut Mitteilung.