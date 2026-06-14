Berlin - Sechs U-Bahnhöfe in Berlin gehen mit ihrem Namen anlässlich der Fußball-WM in eine ganz spezielle Verlängerung: Brandenburger Tor, Frankfurter Tor, Hallesches Tor, Kottbusser Tor, Oranienburger Tor und Schlesisches Tor tragen für die Dauer der Weltmeisterschaft nicht bloß ein Tor im Titel. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG verlängerten bei diesen Bahnhöfen das O im Namen um ein Vielfaches, damit der Torjubel dort maximal sichtbar ist.
Fußball-WM im U-Bahnhof Sechs Berliner U-Bahnhöfe sind in "Toooooooor"-Laune
dpa 14.06.2026 - 17:06 Uhr