 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Sechs Berliner U-Bahnhöfe sind in "Toooooooor"-Laune

Fußball-WM im U-Bahnhof Sechs Berliner U-Bahnhöfe sind in "Toooooooor"-Laune

Bei einem Tor soll es nicht bleiben, haben sich die Berliner Verkehrsbetriebe gedacht. Zur Fußball-WM machen sie den Fans und den sechs U-Bahnhöfen mit einem Tor im Namen ein kleines Geschenk.

Fußball-WM im U-Bahnhof: Sechs Berliner U-Bahnhöfe sind in Toooooooor-Laune
1
Torjubel im Namen: Die Berliner Verkehrsbetriebe haben die Namen von sechs U-Bahnhöfen mit der Bezeichnung "Tor" zur Fußball-WM um einige Buchstaben verlängert. Foto: Oliver Lang/BVG/dpa

Berlin - Sechs U-Bahnhöfe in Berlin gehen mit ihrem Namen anlässlich der Fußball-WM in eine ganz spezielle Verlängerung: Brandenburger Tor, Frankfurter Tor, Hallesches Tor, Kottbusser Tor, Oranienburger Tor und Schlesisches Tor tragen für die Dauer der Weltmeisterschaft nicht bloß ein Tor im Titel. Die Berliner Verkehrsbetriebe BVG verlängerten bei diesen Bahnhöfen das O im Namen um ein Vielfaches, damit der Torjubel dort maximal sichtbar ist.

Nach der Werbung weiterlesen

Die vorübergehenden neuen Namen sind seit der Nacht zum Sonntag pünktlich zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen. Die BVG will die Fans damit beim Jubeln kräftig unterstützen: "Mit unseren "Toooooooor"-Bahnhöfen wollen wir die gemeinsame Freude an der WM direkt in den Alltag unserer Fahrgäste bringen und der Stadt ein Lächeln schenken", sagte Marketingleiterin Ineke Paulsen laut Mitteilung.