Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt für Fans auch in Deutschland eine ungewöhnliche Zeitrechnung. Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag um 19 Uhr gegen Curacao ins Turnier startet, liegt eine Besonderheit bereits auf der Hand: Aufgrund der Zeitverschiebung werden zahlreiche Partien erst am späten Abend oder sogar mitten in der Nacht deutscher Zeit angepfiffen.