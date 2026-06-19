In den jeweiligen WM-Standorten wird die FIFA mit Wortspielen ausgekontert. Der Begriff Weltmeisterschaft ("World Cup") darf nicht genutzt werden, also wurden Slogans wie "Atlanta empfängt die Welt" erfunden oder man spricht vom "Sommer des Fußballs", was im Englischen ("Summer of soccer") noch etwas griffiger klingt. Absolut erlaubt - und jeder weiß, was gemeint ist.

Das Problem in Atlanta

Das futuristische Stadion in Atlanta ist eigentlich nach dem Autohersteller Mercedes-Benz benannt, der sich das bis 2042 zehn Millionen Dollar pro Jahr kosten lässt. Dessen Logo prangt überdimensional auf dem Dach der Arena, nach Willen der FIFA sollte dies entfernt werden. Die Antwort in Kurzform: Können wir machen, aber dann bekommen wir ein Problem mit der Statik.

Jedes einzelne der acht Dachteile wiegt 500 Tonnen. Die Sache mit der Statik war dann für die FIFA ein Argument. Atlanta ist damit das einzige Stadion, dass das Logo des Namenssponsors - zumindest an einer Stelle - nicht verdecken musste. Im Stadion selbst wurden etwa 2.000 Mercedes-Logos verdeckt.

Kulula und Bavaria: So lief es in der Vergangenheit

Der Hersteller von Musialas Kopfhörern schaffte es bereits bei der WM 2014, sich ins Turnier zu mogeln. Statt offizieller Sponsor der FIFA zu sein, schickte man Stars wie Neymar oder Wayne Rooney sein Produkt. Die Spieler trugen die Kopfhörer in ihrer Freizeit oder im Mannschaftsbus - und Fotos davon gingen um die Welt. Die FIFA-Regularien griffen - wie auch im Fall Musiala - erst im Stadion.

Bei der WM 2010 schleuste die niederländische Brauerei Bavaria drei Dutzend junge Frauen in auffälliger Kleidung ins Stadion. Die Kleidung war zuvor in Holland gratis zu den Bierkästen dazugegeben worden, jeder Niederländer kannte also den Bezug. Als die Frauen im TV zu sehen waren, schmiss die FIFA sie aus dem Stadion. Es soll sogar vorläufige Festnahmen gegeben haben. Erst durch die überzogene Reaktion des Verbands wurde die Aktion zur Nachricht - und weltweit bekannt.

Ebenfalls beim Turnier in Südafrika warb die Fluglinie Kulula damit, dass man die "Inoffizielle Fluggesellschaft des Du-weißt-schon-was" sei. Dazu wurden die berühmten Vuvuzelas und Fußbälle gezeigt. Die FIFA mahnte Kulula ab, die Kampagne wurde zurückgezogen.