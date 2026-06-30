Im Duell mit dem US-Team setzt der 54-Jährige zudem wieder auf die Unterstützung der Fans. Ob in Toronto, Los Angeles oder Seattle - überall machten sich die Anhänger mit den blauen Trikots im bisherigen Turnierverlauf lautstark bemerkbar. "Der besondere Moment ist, wenn die Fans singen. Genau das macht mich so emotional", sagte Ibrahimovic über die Begeisterung auf den Rängen.

"Wir sind zwar nur wenige, aber es gibt viele von uns. Es gibt da ein Sprichwort, das besagt, dass unsere Diaspora mehr Menschen umfasst als unser Land selbst, vor allem in Amerika", erklärte Barbarez das Phänomen. Das löst auch beim Nationaltrainer ganz besondere Gefühle aus: "Es ist fantastisch. Ich glaube, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, dass ich auf dieser Bühne stehen und mein Land vertreten darf." Der Ausgang des Spiels wird daran nichts ändern.