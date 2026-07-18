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Fußball-WM Hass im Netz: FIFA löscht mehr als sieben Millionen Beiträge

Hass im Internet ist auch bei der Fußball-WM ein großes Problem. Der Weltverband geht mit einem eigenen Dienst dagegen vor. Kurz vor dem Finale zieht die FIFA eine Bilanz und sieht einen klaren Trend.

Fußball-WM: Hass im Netz: FIFA löscht mehr als sieben Millionen Beiträge
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Die FIFA setzt sich mit einem eigenen Dienst gegen Hass im Internet rund um die WM ein. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa

East Rutherford - Die FIFA hat seit WM-Beginn nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen potenziell schädliche Beiträge und Kommentare in sozialen Medien entfernt. Nach Angaben des Fußball-Weltverbandes sind das 14-mal mehr als bei der vergangenen Männer-WM in Katar 2022. Seit jenem Turnier betreibt die FIFA bei ihren Veranstaltungen einen Dienst zum Schutz vor Social-Media-Anfeindungen, der allen teilnehmenden Teams, Trainern, Spielern und Offiziellen zur Verfügung steht.

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Der Weltverband habe rund um das XXL-Turnier, das am Sonntag mit dem Finale Spanien gegen Argentinien endet (21 Uhr/MESZ/ZDF und MagentaTV), über 200.000 beleidigende und einschüchternde Beiträge und Kommentare gemeldet "und entsprechende Maßnahmen ergriffen". Mehr als 1000 besonders schwerwiegende Drohungen seien den zuständigen Behörden gemeldet worden.