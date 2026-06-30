Fußball-WM Haaland und Nusa schießen Norwegen ins WM-Achtelfinale

Gefahr kam fast nur noch nach Standards auf - so wie bei der Riesenchance für Heggem, bei dem Diallo reaktionsschnell auf der Linie rettete (67.). Jener Diallo war es dann, der wenig später auf der gegenüberliegenden Seite nach einer spektakulären Einzelleistung den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase war aber dann Haaland zur Stelle und brachte sein Team eine Runde weiter.