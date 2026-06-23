Die Senegalesen schlugen zurück: Sarr traf nach Vorarbeit von Altstar Sadio Mané. Doch danach übernahmen wieder die Norweger das Kommando - unterstützt von ihren lautstarken Fans, die auf den Rängen erneut fleißig ruderten. Haaland nutzte den nächsten Aussetzer in der Abwehr der Senegalesen, sein Schuss flog von der Unterkante der Latte ins Tor.

Kurz später musste Senegal-Keeper Mendy angeschlagen raus und durch Mory Diaw ersetzt werden. Der ehemalige Afrikameister versuchte, sich noch mal ins Spiel zurückzukämpfen. Sarrs Fallrückzieher verfehlte zunächst das Ziel (83.). Zehn Minuten später machte es der 28-Jährige mit seinem zweiten Treffer noch einmal richtig spannend - die letzten Offensivbemühungen Senegals blieben aber erfolglos.