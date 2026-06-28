Kurz danach legte sich Joao Felix den Ball im Strafraum mit der Brust vor, schloss elegant im Fallen ab - schoss dabei aber knapp über das Tor (42.). Mehr war von Portugals Offensive nicht zu sehen. Wie so häufig bei vergangenen Welt- und Europameisterschaften gelingt es diesem Team nicht, viele klangvolle Namen zu einem stimmigen Verbund zusammenzuführen.

Ronaldo im Abseits

Daran änderte sich auch nach der Pause nichts. Eine Kombination über Diogo Dalot, Joao Felix und Ronaldo sah zwar vielversprechend aus (60.). Aber erstens schoss der Superstar den Ball am Tor vorbei. Und zweitens war er zuvor auch noch klar ins Abseits gelaufen.

Hinten waren die Portugiesen viel mehr beschäftigt. Richard Rios von Benfica Lissabon vergab die nächste Großchance für Kolumbien (62.). Und dass Portugals bester Spieler diesmal der Torwart war, bewies Diogo Costa zum wiederholten Mal in der 66. Minute: Da parierte er einen abgefälschten Schuss von Jhon Arias.

Je länger das Spiel dauerte, desto glücklicher wurde das Ergebnis aus portugiesischer Sicht. In der 88. Minute flog ein Seitfallzieher von Luis Suarez über das Tor. In der Nachspielzeit wurde sogar noch ein Kopfballtor von Davinson Sanchez aberkannt (90.+1). Der Torschütze stand nur mit einer Schuhspitze im Abseits.