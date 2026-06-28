Kurz darauf schlugen die Three Lions zu - und zwar gleich doppelt. Erst traf Bellingham, seit 2023 bei Real Madrid, nach einer Ecke mit dem linken Fuß zum 1:0. Dann erhöhte Kane nach einer Flanke des früheren BVB-Stars per Kopf auf 2:0. Für den Angreifer war es der elfte WM-Treffer seiner Karriere. Er ließ Ex-Profi Gary Lineker (10) in der ewigen WM-Torjägerliste der Engländer damit hinter sich.