New York - Zwei Botschaften, viele Pixel, ein Verdacht: Gibt Nike schon einen Vorgeschmack aufs neue Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft? Mit einem Video von Mario Götze und einem Banner in New Jersey hat der US-Konzern Andeutungen auf das erste Nike-Trikot für den DFB gemacht. Der WM-Finaltorschütze von 2014, der bei Nike unter Vertrag steht, packte in einer Instagram-Story ein Paket mit Nike-Emblem aus und zeigte dann ein weißes Trikot mit schwarzem Kragen, das allerdings stark verpixelt und damit nicht richtig zu erkennen war.