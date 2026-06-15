Monterrey - Ob der Jubel über die 5:1-Gala zum WM-Start gegen Tunesien zu heftig ausfiel? Auf jeden Fall war bei Schwedens Fußball-Nationaltrainer Graham Potter hinterher eine blutende Wunde am rechten Ohr zu erkennen. "Ich weiß nicht, was passiert ist", sagte der 51 Jahre alte Engländer dazu laut schwedischen Medien und ergänzte scherzhaft: "Jemand hat mich gekratzt. Oder gebissen. Ich muss mir die Videoaufnahmen ansehen."
Fußball-WM "Gekratzt oder gebissen": Blutendes Ohr bei Schweden-Trainer
dpa 15.06.2026 - 16:59 Uhr