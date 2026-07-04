Fußball-WM Geheimfavorit Kolumbien im Achtelfinale - 1:0 gegen Ghana

Kolumbien lässt Chancen auf 2:0 liegen

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kolumbien klar spielbestimmend. Allerdings versäumte es der Zweite der Copa America von 2024, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Erst stand Luis Diaz beim vermeintlichen 2:0 knapp im Abseits (56.), zwei Minuten später scheiterte der Bayern-Profi an Ghanas Torwart Zigi. Schon beim Sieg gegen Usbekistan in der Vorrunde waren Diaz zwei Treffer aberkannt worden.