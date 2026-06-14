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Fußball-WM Gedenken an Jota: Portugiesen spielen mit Armband-Geschenk

Vor einem Jahr starb Portugals Nationalspieler Diogo Jota bei einem Autounfall. Bei der WM treten seine Teamkollegen nun mit einer besonderen Erinnerung an ihn an.

Fußball-WM: Gedenken an Jota: Portugiesen spielen mit Armband-Geschenk
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Cristiano Ronaldo trägt ein Armband, das an den tödlich verunglückten portugiesischen Spieler Diogo Jota erinnern soll. Foto: Marta Lavandier/AP/dpa

Palm Beach Gardens - Mitfavorit Portugal ist mit einem besonderen Andenken an den tödlich verunglückten Nationalspieler Diogo Jota zur Fußball-WM gereist. Premierminister Luis Montenegro überreichte jedem Spieler vor dem Abflug in die USA ein Armband in den Landesfarben Grün und Rot. Darauf sind die Namen aller WM-Fahrer und ein Schriftzug zu Ehren Jotas zu lesen. Der Stürmer des FC Liverpool starb am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall in Spanien.

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"Wir wissen das sehr zu schätzen", sagte Portugals Mittelfeld-Star Vitinha von Paris Saint-Germain bei der ersten Pressekonferenz im WM-Quartier in Palm Beach Gardens in Florida. Der Premierminister habe den Spielern "die Entscheidung überlassen, ob und wie wir es tragen wollen". Und die Spieler, so Vitinha, hätten alle gemeinsam entschieden, das Armband während des gesamten Turniers zu tragen: auch beim Training und bei den Spielen.