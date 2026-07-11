East Rutherford - Bei dieser WM wird sogar der Final-Rasen verkauft. Schon mehr als eine Woche vor dem Endspiel können Fußball-Fans im Shop des Weltverbands FIFA Teile des Spielfelds erwerben, auf dem am 19. Juli in East Rutherford um den Pokal gespielt wird. Für umgerechnet jeweils rund 390 Euro bietet die FIFA die kleinen Rasenstücke zum Erwerb an. Der Verband weist extra darauf hin, dass die Einzelteile erst nach der Partie verschickt werden - und nach derzeitigem Stand nur in den USA, nach Großbritannien und Europa.
Fußball-WM Für Hunderte Euro: FIFA verkauft Final-Rasen
dpa 11.07.2026 - 05:49 Uhr