Foxborough - Die Geste des Weltfußballers war eindeutig und eine klare Antwort auf die Kritik aus der Heimat. Bereits nach dem zweiten Treffer an seinem Drei-Tore-Abend gegen Norwegen drehte sich Ousmane Dembélé in Richtung Publikum und öffnete immer wieder demonstrativ seine Handfläche. So, als wolle er sagen: "Bla, bla, bla. Redet nur". Kritiker, die ihm zuletzt seine anhaltende Torflaute in der Équipe Tricolore vorgeworfen hatten, ließ der französische Superstürmer innerhalb von 32 Minuten verstummen.