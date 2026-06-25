New York - Jürgen Klopp hat auf eine Frage zu Aussagen von Bastian Schweinsteiger als TV-Experte zum Fußball der Elfenbeinküste erst ausweichend und dann gereizt reagiert. Der langjährige Trainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund sprach in einem Video der Deutschen Welle (DW) am Rande der WM bei einem Medientermin in New York von einem ernsten Thema. "Und ich weiß nicht einmal, was man Angemessenes sagen sollte. Für afrikanische Menschen ist es eine Sache, für andere Menschen ist es eine andere", sagte Klopp.