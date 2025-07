Die FIFA plant dem Vernehmen nach mit vier Anstoßzeiten an den Spieltagen. Spiele der DFB-Auswahl ausschließlich in den Abendstunden (Ortszeit) wird es sicherlich nicht geben. Schließlich wollen die Fernsehsender, die viel Geld für die Übertragungsrechte bezahlen, die Nationalmannschaft am liebsten in der deutschen Primetime live zeigen und nicht in der Nacht.