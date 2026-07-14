Der Weg bis ins Halbfinale

Beide Mannschaften überzeugten bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bisher aber nicht ohne Vorbehalte. Argentinien marschierte durch die auch nicht allzu schwere Gruppe mit Algerien, Österreich und Jordanien dank Messis Tor-Gala mit sechs Treffern in den drei Partien noch ohne größere Probleme.

Das änderte sich aber in den K.o.-Spielen: Ob gegen den krassen Außenseiter Kap Verde, gegen Ägypten oder zuletzt gegen die Schweiz: Argentinien stand jedes Mal am Rande des K.o., rettete sich aber immer irgendwie. Angeführt von Messi wirkt die Mannschaft mehr denn je wie eine eingeschworene Gemeinschaft, die ihrem großen Star zum WM-Abschied den zweiten Titel nacheinander bescheren will. Wie im Kabinenlied.

Hummels wenig begeistert von 'So-Lala-Fußball'

Und England? Ein Remis gegen Ghana, Siege gegen Kroatien und Panama in der Gruppenphase, Mühe gegen die Demokratische Republik Kongo im Sechzehntelfinale, Schwerstarbeit aber mit starker Leistung gegen Mitgastgeber Mexiko, Kraftakt gegen Norwegen. "Eine von beiden Mannschaften wird mit 'So-Lala-Fußball' im Finale stehen und eine realistische Chance auf den Titel haben", befand der deutsche Ex-Weltmeister Mats Hummels als Experte von Magenta TV.