Philadelphia - Der Trainer der Elfenbeinküste, Emerse Faé, hat Bastian Schweinsteiger scharf für dessen Aussage über den Spielstil der Afrikaner kritisiert. "Das ist traurig. Wir könnten es rassistisch nennen. Als ich seinen Kommentar gehört habe, war ich enttäuscht. Ich habe keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren", antwortete Faé, als er nach dem Einzug in die K.-o.-Runde auf die Äußerung des früheren DFB-Profis angesprochen wurde. Er könne nicht ändern, was Schweinsteiger oder andere Leute erzählen.