Fußball-WM Experte Kramer findet Halbzeit-Interviews "katastrophal"

Berlin - TV-Experte Christoph Kramer ist kein Freund der neuen Halbzeit-Interviews bei der Fußball-WM. "Katastrophal", antwortete der Weltmeister von 2014 auf die Frage von ZDF-Moderator Jochen Breyer, wie Per Mertesacker und er diese fänden. Mertesacker sagte nur: "Schwierig." Direkt zuvor war Brasiliens Kapitän Marquinhos im Spiel gegen Marokko (1:1) zum Pausen-Interview gebeten worden. "Wir schauen einfach, wie es weitergeht", hatte er laut Übersetzer unter anderem gesagt.