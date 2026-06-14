 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Experte Kramer findet Halbzeit-Interviews "katastrophal"

Fußball-WM Experte Kramer findet Halbzeit-Interviews "katastrophal"

Für TV-Experte Christoph Kramer kommt bei den neuen WM-Halbzeit-Interviews wenig herum. Der Weltmeister von 2014 erklärt, warum sie den Spielern sogar schaden.

Fußball-WM: Experte Kramer findet Halbzeit-Interviews katastrophal
1
Mag keine Pausen-Interviews: Christoph Kramer (M). (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa

Berlin - TV-Experte Christoph Kramer ist kein Freund der neuen Halbzeit-Interviews bei der Fußball-WM. "Katastrophal", antwortete der Weltmeister von 2014 auf die Frage von ZDF-Moderator Jochen Breyer, wie Per Mertesacker und er diese fänden. Mertesacker sagte nur: "Schwierig." Direkt zuvor war Brasiliens Kapitän Marquinhos im Spiel gegen Marokko (1:1) zum Pausen-Interview gebeten worden. "Wir schauen einfach, wie es weitergeht", hatte er laut Übersetzer unter anderem gesagt.

Nach der Werbung weiterlesen

"Das geht wirklich nicht. Weil du bist schon in einem Fokus. Und du nimmst auch jedem Spieler dann ja drei Minuten", legte Kramer nach. "Du nimmst Marquinhos drei Minuten von einer echt wichtigen Halbzeit." Außerdem komme bei so einem Gespräch "ja auch nix Vernünftiges bei herum. Also was willst du da sagen?" Marquinhos' Antworten seien "nullachtfünfzehn" gewesen.