Ziel für 2030: Der erste Punkt

Einen Zeitzeugen hat Isidor noch in der Familie. "Ich weiß, dass mein Großvater die Tore damals gesehen hat", sagte der 25-Jährige. "Er war sehr stolz darauf und er hat mir gesagt, dass ich der nächste Torschütze werde. Ich denke, er ist nun sehr stolz auf mich."