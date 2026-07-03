Vancouver - Algeriens Fußball-Ikone Riyad Mahrez hat seine internationale Karriere unmittelbar nach dem WM-Aus gegen die Schweiz beendet. Der 35 Jahre alte Offensivspieler gab nach dem 0:2 in Vancouver direkt am Spielfeldrand ein Interview und sagte: "Das war mein letztes Spiel für Algerien." Mahrez, der bei dieser WM beim 3:3 in der Vorrunde gegen Österreich doppelt traf, kommt auf 119 Länderspiele und 40 Tore.