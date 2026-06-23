 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. England-Coach Tuchel und die zwei Seiten der Trinkpausen

Fußball-WM England-Coach Tuchel und die zwei Seiten der Trinkpausen

Über kaum ein Thema wird bei dieser WM mehr gesprochen als über die Trinkpausen. Auch England-Coach Thomas Tuchel hat eine Meinung - eigentlich sogar zwei.

Fußball-WM: England-Coach Tuchel und die zwei Seiten der Trinkpausen
1
Thomas Tuchel sieht Vor- und Nachteile der Trinkpausen. Foto: Martin Meissner/AP/dpa

Boston - Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist beim Thema Trinkpausen während der Fußball-WM hin- und hergerissen. "Es unterbricht und verändert den Rhythmus des Spiels mehr, als ich gedacht habe", sagte Tuchel angesprochen auf die bei den Fans umstrittenen Unterbrechungen in der Mitte beider Halbzeiten. "Es unterteilt das Spiel quasi in vier Viertel, das verändert schon den Charakter eines Fußballspiels", sagte der Coach der Three Lions in Boston vor dem England-Spiel gegen Ghana an diesem Dienstag (22.00 Uhr MEZ).

Nach der Werbung weiterlesen

Als Trainer möge er die Unterbrechungen "weil ich Einfluss nehmen kann", sagte Tuchel. "Aber als Liebhaber des Fußballs fände ich es besser, wenn durchgespielt wird." Aus Gründen der Fairness mache es aber Sinn, es bei allen Spielen gleichzumachen - auch wenn für das Spiel England gegen Ghana in Boston am Dienstag 20 Grad und Regen angesagt sind.