Fußball-WM: England-Coach Tuchel und die zwei Seiten der Trinkpausen

Boston - Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist beim Thema Trinkpausen während der Fußball-WM hin- und hergerissen. "Es unterbricht und verändert den Rhythmus des Spiels mehr, als ich gedacht habe", sagte Tuchel angesprochen auf die bei den Fans umstrittenen Unterbrechungen in der Mitte beider Halbzeiten. "Es unterteilt das Spiel quasi in vier Viertel, das verändert schon den Charakter eines Fußballspiels", sagte der Coach der Three Lions in Boston vor dem England-Spiel gegen Ghana an diesem Dienstag (22.00 Uhr MEZ).