Fußball-WM Ein Rätsel, ein Wunder? Was Messi so stark macht

Doch Messi kann nicht ohne Ball. Ein Fußball-Egomane war er nie, immer aber ein Fußball-Liebender. Spielen, Tore schießen, gewinnen - das einfachste Credo. Es galt für den zehn Jahre alten schmächtige Messi, als er auch wegen seiner Wachstumsstörungen mit Vater Jorge von Rosario nach Barcelona zog. Es galt mitten in seiner Hochzeit bei den Katalanen: "Ich liebe den Fußball genauso, wie ihn ich als kleines Kind geliebt habe."

Auf seinem Anwesen in Castelldefels bei Barcelona kickte er hinterm Haus mit den Jungs, in Miami sieht man ihn nicht selten am Rand des Trainings oder bei Spielen der Söhne. Messi ist Fußball. Oder wie er nach seiner ersten Show bei dieser WM mit drei Toren betonte: "Ich genieße es - diese wunderbare Mannschaft und das Gefühl, auf dem Platz wieder ganz in meinem Element zu sein, so wie ich es immer geliebt habe."

Was sich verändert hat, seit er Weltmeister ist

Der Titel natürlich, aber auch Miami hat Messi lockerer werden lassen. Er schreibt Autogramme aus dem Auto raus, überrascht Fans. Er wirkt - sofern das für einen wie Messi möglich ist - nahbar. Barça war sein Herzensclub, PSG ein Missverständnis, Inter ist für Messi auch wieder eine Wohlfühloase. Small Talk auch mit Superstars aus anderen Branchen ist normal. Eigentlich.

"Ich bereue es, als Kind kein Englisch gelernt zu haben. Ich hatte Zeit dafür und habe es nicht getan", sagte er in einem Interview in diesem Jahr: "Ich bereue es, weil man sich irgendwie wie ein Ignorant fühlt, wenn man mit tollen Persönlichkeiten ins Gespräch kommt." Messis Sprache bleibt der Fußball.