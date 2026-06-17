Zwei Tage vorm Auftakt neuer Vertrag: Mit einer offenen Türe
Trotz aller Erfolge, trotz des Hypes, trotz der Begehrlichkeiten - oder auch erst recht. Zwei Tage vor dem WM-Auftakt verlängerte Mora seinen Vertrag bei den Xolos um 3,5 Jahre bis Ende 2029. "Die Vereinbarung ist das Ergebnis langwieriger Verhandlungen und spiegelt den außergewöhnlichen Aufstieg eines Spielers wider, der sich zu einem der vielversprechendsten Nachwuchstalente der Welt entwickelt hat", schrieb der Club.
Die Nummer 10 bekommt er und vermutlich eine deutliche Gehaltsaufstockung. Entscheidend aber ist dieser Satz: "Die Vereinbarung enthält einen maßgeschneiderten und klar strukturierten Ausstiegsmechanismus, der gemeinsam vom Verein, dem Spieler und seinem Berater ausgearbeitet wurde."
Der Weg für die Weltkarriere des Wunderkindes wäre damit auch frei und der Papa hätte einen Grund zum Feiern, während der Sohn Fußballschuhe trägt.