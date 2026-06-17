Geprägt vom Vater

Dass er in dem Alter schon so gut ist und unter anderem großes Interesse des FC Barcelona und von Real Madrid und vermutlich diversen anderen europäischen Top-Clubs längst geweckt hat, liegt auch an seinem mittlerweile 50 Jahre alten Vater. Ein ehemaliger Trainer Mora Olayos erzählte dem Sender ESPN mal: "Zwei, drei Tage pro Woche blieb er nach dem Training da, um Freistöße zu schießen. Nach dem Training schnappte er sich einen Ballkorb und stellte ganz allein die Mauer auf." Und das, obwohl er gar nicht für die Freistöße im Team vorgesehen war.