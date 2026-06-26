"El Mercurior": "Ecuador ließ seine Fans zittern, besiegte aber im letzten Spiel der Gruppenphase der WM 2026 Deutschland und qualifizierte sich für das Achtelfinale. Das Spiel, das aufgrund seiner Bedeutung historisch war, wurde zu einer echten Bühne, auf der die Tri zeigte, was in ihr steckt."

Mexiko

"Esto": "Ecuador hat geschafft, was unmöglich schien. 'La Tri' besiegte Deutschland im MetLife Stadium in East Rutherford, einem Vorort von New York, mit 2:1 und sicherte sich damit vier Punkte, um sich unter die besten Drittplatzierten einzureihen und somit ins Sechzehntelfinale einzuziehen."

"Mediotiempo": "Was für ein Spiel. Ecuador schafft etwa Episches, gewinnt gegen Deutschland und zieht ins Sechszehntelfinale der WM ein."

Argentinien

"La Nación": "Gegen alle Widrigkeiten schreibt Ecuador Geschichte. Deutschland ging bei der ersten Chance des Spiels in Führung, und sowohl in Quito als auch in New Jersey befürchtete man das Schlimmste. (...) Sieben Minuten später folgte die Antwort Ecuadors. (...) Deutschland gab die Initiative ab und versuchte es mit Kontern. Ecuador gab sein Bestes mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen."

"Diario Popular": "Ecuador schrieb (...) eines der bedeutendsten Kapitel seiner Fußballgeschichte."

Frankreich

"L'Equipe": "Ecuador gelingt ein Coup gegen Deutschland und qualifiziert sich für das Sechzehntelfinale. (...) Nichts zu feiern für die Deutschen nach einem sehr enttäuschenden Spiel, das man schnell vergessen sollte."

"Le Parisien": "Pacho und seine Teamkollegen vollbringen das Kunststück und sichern sich die Qualifikation für das Sechzehntelfinale."

"Le Figaro": "Ecuador stößt Deutschland um. Eine XXL-Leistung der Südamerikaner, denen es gelang, das Spiel gegen die Mannschaft zu drehen."

Österreich

"Kronen-Zeitung": "WM-Überraschung: Schwache Deutsche gehen gegen Ecuador k.o."

Schweiz

"Blick": "WM-Sorgen bei den Deutschen: Undav-Frage, Neuer-Debatte - und ein gereizter Nagelsmann. Deutschland ist zwar Gruppensieger. Dennoch sorgt die Pleite gegen Ecuador für viele Sorgen bei unseren Nachbarn."

Dänemark

"B.T.": "Der Start ins Spiel war desaströs, doch eines der besten Teams Südamerikas hat sich letztlich doch gerettet. "Die Mannschaft" stellte erneut die A-Elf auf, auch wenn sie schon sicher als Erster weiter war - in einem hitzigen Spiel gegen verzweifelte Ecuadorianer. In vier Tagen steht für die Deutschen im Sechzehntelfinale ein Alles-oder-Nichts-Spiel an, und sie hätten sich ja viel Energie sparen können."

Niederlande

"AD": "Deutschland erleidet eine überraschende Niederlage im letzten Gruppenspiel, Ecuador greift nach dem letzten Strohhalm."

"De Telegraaf": "Das WM-Märchen von Curaçao ist vorbei, Ecuador atmet nach einem knappen Sieg über Deutschland auf."