Bis vor wenigen Jahren wurde bei einem Elfmeterschießen viel dem Zufall und der Tagesform überlassen. Dies ließ den Druck auf die Spieler steigen, selbst Stars versagten. Roberto Baggios berühmter Fehlschuss im WM-Finale 1994 ist nur ein Beispiel.

Doch die Dinge ändern sich. Der englische Verband startete 2018 das "Penalty Project" und holte Jordet als Berater ins Boot. Das Ziel: Das Elfmeterschießen sollte weniger zur Lotterie werden. Das Ergebnis: England wurde vom schlechtesten Elfmeterschießen-Team bei großen Turnieren (sechs Niederlagen in sieben Elfmeterschießen zwischen 1990 und 2012) zu einem der besten (drei von vier gewonnen seit 2018).

Laut Jordet verhalfen mehrere Aspekte zu dieser Wandlung. Zum einen sollte man Elfmeter trainieren und auch im Training ansatzweise den Druck simulieren. Zudem sollte ein Elfmeter als Mannschaftsleistung gesehen werden: Wenn etwa der eigene Torwart dem Schützen nicht nur den Ball, sondern auch aufbauende Worte mit auf den Weg gibt.

Wie man Elfmeterschießen trainiert

Gareth Southgate weiß genau, wie sich verlorene Elfmeterschießen anfühlen. Im Halbfinale der Heim-EM 1996 verschoss der Engländer gegen Deutschland, die DFB-Elf wurde wenig später Europameister.

Als Southgate vor zehn Jahren Trainer der englischen Nationalmannschaft wurde, nahm er Elfmeter in den Trainingsplan auf. Am Ende von harten Einheiten sollten mit müden Beinen präzise Elfmeter geschossen werden. Auch der Weg vom Mittelkreis zum Punkt wurde trainiert, um eine Art Druck zu erzeugen. "Die Leute sagen, Elfmeterschießen ist nur Glück. Ich glaube das nicht. Wenn du es trainierst und genau weißt, wohin du schießt, hat man einen Vorteil", sagte Innenverteidiger John Stones.

Im englischen Training sollten sich die Spieler vorher für eine Ecke entscheiden und es umsetzen. Zudem haben sich einige Spieler die immer gleiche Routine angewöhnt. "Ich mache immer dasselbe, egal, wohin ich schieße", sagte Harry Kane. "So können mich die Torhüter nicht analysieren, denn es gibt nichts zu analysieren."