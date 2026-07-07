Atlanta - Erst patzt Lionel Messi, dann rettet er den Weltmeister: In einem Fußball-Drama hat Argentinien auch dank seines Superstars das WM-Aus im Achtelfinale gerade noch verhindert. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand drehte Argentinien das Spiel gegen Ägypten in der Schlussphase noch zu einem 3:2 (0:1) und darf weiter vom vierten Triumph träumen.



Messi (84. Minute), der in der ersten Hälfte einen Elfmeter verschossen hatte, und Cristian Romero (79.) hatten mit ihren Toren den ägyptischen Vorsprung durch Yasser Ibrahim (15.) und Mostafa Ziko (67.) zunächst ausgeglichen. Enzo Fernández sorgte in der Nachspielzeit mit dem Siegtor für unbändige Euphorie bei der Albiceleste (90.+2). Ägypten verpasste hingegen seine erstmalige Viertelfinal-Teilnahme bei einer WM.