Fußball-WM: DR Kongo verabschiedet sich mit trauriger Nachricht

Atlanta - Die Pressekonferenz der Demokratischen Republik Kongo nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinale ist mit einer traurigen Nachricht zu Ende gegangen. "Wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Trainer seinen Vater verloren hat. Unser aufrichtiges Beileid", sagte ein Sprecher im Anschluss an das 1:2 gegen England. Nationaltrainer Sébastien Desabre, der neben ihm saß, wirkte für einen Moment irritiert und bedankte sich dann knapp.