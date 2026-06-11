"Mexiko - WM im Schatten der Kartelle" (ARD-Mediathek)

Wie viel Macht haben die Drogenkartelle in Mitgastgeber-Land noch? Wo ist es besonders gefährlich? Und welche Sorgen treiben viele Mexikaner mehr um als die um eine erfolgreiche Weltmeisterschaft an? Die Doku liefert Einblicke in das riskante Spannungsfeld eines Landes mit extremen Unterschieden zwischen Arm und Reich. Angehörige der über 130.000 verschwundenen und vermissten Menschen berichten über ihre Schicksale. Politiker skizzieren, wer das Sagen hat im Land.