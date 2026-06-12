Beim Jubel danach waren die Tränen in seinen Augen nicht zu übersehen. "Raúl Jiménez’ Karriere stand 2020 kurz vor dem Aus – ebenso wie sein Leben", schrieb die "El País" mal über ihn. "Es sah so aus, als würde seine Karriere nach drei WM-Teilnahmen ohne Torerfolg ausklingen, doch dieses Feuer trieb ihn an, weiterzukämpfen."