Fußball-WM Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Wirtz: Im Zentrum mit stärkeren Aktionen als vom linken Flügel. Manchmal zu verspielt. Hätte einfach mal schießen müssen. Aber 90 Minuten sehr fleißig.

Havertz: Erster Schuss nach elf Sekunden, guter Kopfball nach Kimmich-Flanke (10.). Vergab mit dem Kopf nach Kimmich-Ecke (64.). Der Punch fehlte!

Rüdiger: Schon im zweiten WM-Spiel wurde der Ex-Abwehrchef gebraucht. Kam für Schlotterbeck. Klärte resolut, unterstützte Kimmich gegen Diomande.

Undav: Der Top-Joker kam nach einer Stunde - und lieferte. Leitete den Angriff zum 1:1 selbst ein und schloss ihn super ab. Dann die eiskalte Krönung in der Nachspielzeit mit dem 2:1. Drei Tore nach zwei WM-Spielen - Weltklasse!

Amiri: Der offensivstarke Mainzer kam für Pavlovic. Lieferte punktgenau die Flanke auf Torschütze Undav. Und hatte das 2:1 auf dem rechten Fuß (90.+1).

Leweling: Der Stuttgarter kam beim Dreifachwechsel für Sané. Schoss gleich mal hoch über das Tor. Viel Einsatz, aber kein entscheidende Aktion.

Goretzka: Kam in der Endphase für Havertz. Seine Dynamik und Körperkraft waren gefragt. Wichtige Abwehraktion gegen Adingra (88.).