Fußball-WM Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik

Havertz: Der Arsenal-Profi schlurfte lange herum. Dann war er mit dem Kopf da. Drittes Turniertor. Seinen zweiten Kopfball konnte Torwart Gill halten (78.). Nach Trippelschritten verschoss er dann als Erster im Elfmeterschießen.

Undav: Im vierten WM-Spiel stand der Top-Joker endlich in der Startelf. Und dann? Hatte den ersten Abschluss (6.). Bekam kaum Bälle, bemühte sich aber auch zu wenig darum. Ohne große Aktion nach 63 Minuten raus.

Goretzka: Als es richtig eng wurde, erinnerte sich Nagelsmann an ihn. Kam für Nmecha, war aber kein Upgrade. Auch eine Grätsche ging mal ins Leere.

Musiala: Erstmals kam der Münchner von der Bank - und stach auch als Joker nicht. Zögerlich und unglücklich in seinen Aktionen. Gelbe Karte nach Frustfoul (115.). Im Elfmeterschießen traf er aber.

Anton: Als der Dortmunder kam (79.), konnte Kimmich vor ins Mittelfeld. Beim aberkannten Kopfballtor von Tah wurde sein Körpereinsatz gegen den Torwart als Foul gewertet. Hatte das 2:1 auf dem Kopf (118.), köpfte aber zu zentral.

Woltemade: Nach 357 Turnierminuten durfte er endlich auf den Platz. Und war im Strafraum präsent: Schloss zweimal entschlossen ab, wurde aber geblockt.

Thiaw: Kam in der Endphase für Rüdiger, hinten nicht mehr gefordert.

Amiri: Der Mainzer löste den entkräfteten Wirtz ab (110.). Eiskalter Treffer im Elfmeterschießen - umsonst.