Fußball-WM: Die 15 möglichen Gegner der DFB-Elf im Sechzehntelfinale

aus Gruppe A: Südafrika, Südkorea, Tschechien

aus Gruppe B: Kanada, Schweiz, Bosnien-Herzegowina, Katar

aus Gruppe C: Brasilien, Marokko, Schottland

aus Gruppe D: Australien, Paraguay

aus Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden

Der härteste Brocken wäre sicherlich Brasilien. Zwar führt der Rekordweltmeister aktuell die Gruppe C an, kann aber eben auch noch Dritter werden. Erst zweimal traf die DFB-Elf bei einer WM auf die Brasilianer: 2002 gab's im WM-Finale ein 0:2, 2014 das legendäre 7:1 im Halbfinale von Belo Horizonte. Auch die bisher starken Marokkaner sind ein möglicher Gegner. Am wahrscheinlichsten wird aber Schottland Dritter in Gruppe C.