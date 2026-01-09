Es geht nicht um viele Tickets

Allerdings geht es um eine überschaubare Anzahl von Karten: Deutschland steht für den Fanblock wie allen anderen Teams acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Zehn Prozent dieser Tickets sind dann nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang. Gegen Curaçao (14. Juni in Houston) wären es nach Angaben des DFB 581 Eintrittskarten, gegen die Elfenbeinküste (20. Juni in Toronto) 395 und gegen Ecuador (25. Juni in East Rutherford) 632. Für mögliche K.-o.-Spiele liegt die Anzahl der Karten zwischen 450 und 600.