Philadelphia - David Raum weiß mit am besten, was auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihrem zweiten Spiel bei dieser WM zukommt: Ein Youngster, der das Potenzial hat, der größte Offensivstar der Elfenbeinküste seit dem legendären Didier Drogba zu werden. "Das ist ein super Junge, der eine mega Entwicklung genommen hat, aber noch nicht am Ende ist", sagte Raum schon vor dem Turnier über seinen Leipziger Clubkollegen Yan Diomande. Und der hat das mit seinem furiosen Auftritt gegen Ecuador direkt bestätigt.