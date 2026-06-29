Fußball-WM: Deshalb tippt Klose das deutsche WM-Spiel nicht

Nürnberg - Der entthronte WM-Rekordtorjäger Miroslav Klose traut sich keine Prognose für das WM-Sechzehntelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft heute (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Foxborough gegen Paraguay zu. "Ich tippe nie. Ich tippe grundsätzlich immer falsch, deshalb habe ich mich davon verabschiedet", sagte der Trainer des 1. FC Nürnberg beim Trainingsauftakt des fränkischen Zweitligisten. Anschauen werde er sich das erste K.-o.-Spiel der DFB-Elf bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko aber.