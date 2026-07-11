England

"The Telegraph": "Lammens’ Fehler besiegelt Belgiens Ausscheiden, während Merino Spanien ins WM-Halbfinale schießt."

"The Guardian": "Wieder einmal war es der großartige Moment von Mikel Merino, und ein ganzes Land feierte mit ihm an der Eckfahne. Der Mann, der vor zwei Jahren als Einwechselspieler die späten, späten Tore erzielte, die Spanien ins Halbfinale der Europameisterschaft brachten, und vor vier Tagen ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft, hat es einfach wieder geschafft."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Courtois verletzt sich, sein Ersatz kommt ins Spiel und richtet ein Desaster an: Merino schickt Spanien ins Halbfinale, Belgien ist ausgeschieden."

Österreich

"Krone": "Europameister Spanien darf weiter vom zweiten WM-Titel träumen. Belgien durfte trotz personeller Rückschläge dank Charles De Ketelaere (41.) lange hoffen."