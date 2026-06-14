Rangnick beendet als Österreich-Coach alle Spekulationen

Ralf Rangnick galt als Kandidat bei der AC Mailand. Die Spekulationen wurden nun vom österreichischen Verband und Rangnick beendet. Der 67 Jahre alte Coach soll die Österreicher zur Europameisterschaft 2028 führen, wie der Verband mitteilte - er bleibt also auch nach der WM Coach des deutschen Nachbarn.

Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM in Großbritannien und Irland verlängert sich Rangnicks Vertrag automatisch für das Turnier. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass für mich die Geschichte Vertragsverlängerung eine Grundsatzentscheidung ist, wo viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. Auch der Umstand, wer von meinem Trainerteam weiter zur Verfügung steht", sagte Rangnick nach Verbandsangaben.