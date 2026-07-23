Rostock - 1970 leitete Rudi Glöckner aus Markranstädt das WM-Finale zwischen Brasilien und Italien (4:1). Danach dauerte es 56 Jahre, bis wieder ein deutscher Schiedsrichter bei einem Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft eingesetzt wurde. Der Rostocker Bastian Dankert war am vergangenen Sonntag beim WM-Triumph der Spanier gegen Argentinien (1:0 n.V.) der "Video Assistant Referee" (VAR). Mit der Deutschen Presse-Agentur spricht der 46-Jährige über diese sportliche Auszeichnung und über seine Erfahrungen bei der WM.