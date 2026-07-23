Mein erster Gedanke war: Das ist das, wofür du so lange gearbeitet hast! Vielleicht nicht unbedingt seit ich im Amateurbereich angefangen habe. Aber spätestens seit ich 2018 meine erste Weltmeisterschaft erlebt habe und gleich beim Spiel um Platz 3 eingesetzt wurde. Und beim Finale 2022 als Backup eingeteilt war. Irgendwann möchte man dann selbst mal in dieser Position sein. Und dass das diesmal geklappt hat, ist auch so etwas wie die Entschädigung für alles, was man auf dem Weg dorthin wirklich aufopferungsvoll liegen gelassen hat. Man wird darin bestätigt, dass der Weg der letzten Jahre der richtige war."