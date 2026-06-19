Fußball-WM Brasilien euphorisch empfangen - Ancelotti gelobt Besserung

Philadelphia - Trainer Carlo Ancelotti ist überzeugt, dass sich die brasilianische Nationalmannschaft in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der Fußball-WM stärker präsentieren wird als beim mauen Auftakt. "Wir können das Team verbessern und wir werden das Team verbessern", sagte der 67-Jährige vor der Partie gegen den krassen Außenseiter Haiti am Samstag (2.30 Uhr/ARD und MagentaTV) in Philadelphia. Womöglich werde es auch Änderungen in der Startelf geben, so der Italiener. Große Umstellungen plant er aber wohl nicht.