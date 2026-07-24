Fußball-WM: Beschwerde beim IOC gegen FIFA-Chef Infantino abgelehnt

Berlin - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Beschwerde der britischen Menschenrechtsorganisation FairSquare gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino abgelehnt und sich für nicht zuständig erklärt. Ein IOC-Sprecher teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass gemäß der Olympischen Charta jeder internationale Verband seine Unabhängigkeit und Autonomie in seiner Führung bewahre und sich der Anwendungsbereich des IOC-Ethikkodexes ausdrücklich auf die Beziehung des Verbandes zum IOC beziehe.