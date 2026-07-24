Fußball-WM: Beschwerde beim IOC gegen FIFA-Chef Infantino abgelehnt

"Die IOC-Ethikkommission stellte fest, dass sich die vorliegende Beschwerde, auch in Bezug auf den FIFA-Präsidenten, ausschließlich auf die Entscheidungen des internationalen Verbandes hinsichtlich seiner Selbstverwaltung und seiner Geschäftsführung - einschließlich seiner Beziehungen zur Regierung - sowie auf die Umsetzung der Regeln seiner Sportart durch den internationalen Verband bezieht, was beides außerhalb des Anwendungsbereichs des IOC-Ethikkodexes liegt", hieß es in der Mitteilung. "Folglich fällt die Beschwerde nicht in die Zuständigkeit der IOC-Ethikkommission. FairSquare wurde entsprechend informiert."