Fußball-WM Australien bei WM weiter - Paraguay in der Warteschleife

Remis am Ende gerecht

Australiens Abwehr um den erst 18 Jahre alten Lucas Herrington kam kaum in Verlegenheit. Offensiv lief aber auch beim Team aus Down Under so gut wie nichts mehr. Der Stimmung auf den voll besetzten Rängen tat dies jedoch keinen Abbruch. Am Ende konnten beide Rivalen mit dem Remis gut leben - auch wenn Paraguay noch ein wenig um die Fortsetzung der WM-Reise zittern muss.