Punkt 2: Britisches Medienecho ausblenden

Wenn Trainer Southgate alles gelesen hätte, was in seiner Amtszeit über ihn geschrieben wurde, hätte er für seine eigentliche Arbeit keine Zeit mehr gehabt. Als "Chemiker" bezeichnete ihn das Boulevardblatt "The Sun" einmal. Southgate schaffe es, Gold (das Spielermaterial) zu Metall (das Resultat auf dem Rasen) zu verwandeln. Quasi permanent wähnten Medien und Experten, die teilweise mit Southgate aktiv waren, den Trainer am Abgrund. Doch dieser bewahrte stets die Ruhe - und ließ sich von Kritikern nie provozieren.

Punkt 3: Würdig verabschieden

Zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien verabschiedete sich Southgate. Die Fußball-Nation ließ er wissen: "Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet, und ich habe alles gegeben." Der Abgang zeigte Größe und folgte gerade einmal drei Wochen nach einer Szene, als Fans mit Bechern in seine Richtung warfen, weil ihnen Englands Fußball nicht gefiel.

Ein würdiger Abschied ist durchaus ein Thema für Tuchel, der sich bei seinen Stationen in Dortmund und München eher in Unfrieden verabschiedete. Bayern-Patron Uli Hoeneß ruft Tuchel noch heute wiederholt nach, was er in seiner Zeit beim Rekordmeister falsch gemacht habe.

Punkt 4: Elfmeterschießen gewinnen

Zwischen 1996 und 2012 verlor England fünfmal in Serie ein Elfmeterschießen bei großen Turnieren. Dann kam Southgate und beendete diesen zum Fluch gewordenen Makel. Im WM-Achtelfinale 2018 parierte Jordan Pickford gegen Kolumbien einen Elfmeter und ließ eine ganze Nation jubeln.

Sechs Jahre später wiederholte sich dies, als Pickford im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz einen Elfmeter hielt und England so ins Halbfinale führte. Southgate setzte das Thema hoch auf seine Agenda und ließ die Profis häufig nach harten Trainingseinheiten schießen, um die Wettkampfsituation zu simulieren.