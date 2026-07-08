Fußball-WM Argentinischer Schiedsrichter? - "Nicht paranoid werden"

Foxborough - Dass ein argentinischer Schiedsrichter das WM-Viertelfinale von Turnierfavorit Frankreich gegen Marokko pfeift, wird im Lager der Mannschaft von Didier Deschamps entspannt gesehen. "Ich konzentriere mich nicht darauf, wer der Schiedsrichter ist. Das haben wir noch nie gemacht. Wir konzentrieren uns auf Marokko und wollen das Spiel gewinnen", sagte Bayern Münchens Starverteidiger Dayot Upamecano laut eines Berichts der Sportzeitung "L'Equipe" vor dem Duell am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV).